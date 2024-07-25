TÜRKSOY Genel Sekreteri Trabzonspor Kulübü\'nü ziyaret etti

Spor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Raev ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile bir araya geldi.

Ertürk, Trabzonspor olarak düzenledikleri organizasyonlarda Türk dünyasına ayrı bir yer verdiklerini belirterek, "Bu ay Trabzon'da yaptığımız Trabzonspor futbol okulları etkinliğine Azerbaycan'dan da katılım oldu. Gençlerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik daha da pekişti. Bu da bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Türk dünyasının geleceği olan gençlere yönelik kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık vereceklerini vurgulayan Raev ise Türk Cumhuriyetlerinden 12-13 yaş grubundaki gençlerin yer alacağı futbol organizasyonu yapmayı planladıklarını, bunun için de eylülde harekete geçeceklerini kaydetti.

Ertürk, ziyaret anısına Raev ve Yusuf'a bordo-mavili forma, Raev ise Ertürk'e "Genç Ressamların Gözüyle Türk Dünyası" kataloğunu hediye etti.