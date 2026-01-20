Turnuvadan madalya ile döndüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Turnuvadan madalya ile döndüler

Turnuvadan madalya ile döndüler
20.01.2026 13:53  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Sakarya'da gerçekleştirilen Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvasında Cumayeri Belediye Spor(CBS) kulübü sporcuları 6 madalya aldı.

DÜZCE(İHA) – Sakarya'da gerçekleştirilen Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvasında Cumayeri Belediye Spor(CBS) kulübü sporcuları 6 madalya aldı.

CBS Kulübü sporcuları gittikleri şampiyonalardan madalya ile dönüyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvasına 14 ilden 46 kulüpten 650 sporcu dereceye girmek için tatamiye çıktı. Şampiyonada CBS kulübü sporcuları Nuri Tepe altın, Aybüke Aslı Tomakin, Ecrin Aksu ile Ayberk Ege Şahin gümüş Mahmutalp Aslan Tomakin ve Mahmut Eymen Esentepe bronz madalya aldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ali Gaffar Okkan, Yerel Haberler, Cumayeri, Belediye, Sakarya, Turnuva, Spor, CBS, Son Dakika

Son Dakika Spor Turnuvadan madalya ile döndüler - Son Dakika

Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:54:30. #7.11#
SON DAKİKA: Turnuvadan madalya ile döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.