Turnuvadan madalya ile döndüler

Sakarya'da gerçekleştirilen Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvasında Cumayeri Belediye Spor(CBS) kulübü sporcuları 6 madalya aldı.

CBS Kulübü sporcuları gittikleri şampiyonalardan madalya ile dönüyor. Sakarya'nın Hendek ilçesinde yapılan Şehit Ali Gaffar Okkan İller Arası Karate Turnuvasına 14 ilden 46 kulüpten 650 sporcu dereceye girmek için tatamiye çıktı. Şampiyonada CBS kulübü sporcuları Nuri Tepe altın, Aybüke Aslı Tomakin, Ecrin Aksu ile Ayberk Ege Şahin gümüş Mahmutalp Aslan Tomakin ve Mahmut Eymen Esentepe bronz madalya aldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.