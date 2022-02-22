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Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar - Son Dakika

Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

22.02.2022 10:42
Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

Bilecik Gençlik Spor Kulübü lisanslı sporcular 'Minikler Hentbol Turnuvası'na' haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor.

Bilecik Gençlik Spor Kulübü lisanslı sporcular 'Minikler Hentbol Turnuvası'na' haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun organizasyonunda ve Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan maçlara minik sporcular haftanın 5 günü idman yaparak hazırlanıyor. Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk ortaokulu öğrencileri aynı zamanda Gençlik Spor Kulübü lisanslı 2010, 2011, 2012 doğumlu sporcuları Temmuz ayında Amasya'da düzenlenecek olan Minikler Hentbol Turnuvası'na katılacaklar. İstasyon Spor Salonu'nda maça hazırlanan sporculara antrenörleri İsmail Aynur eşlik ediyor. Hentbolda başarıyı altyapının güçlendirilmesi ile yakalayacaklarını belirten Antrenör İsmail Aynur, "İnşallah yetiştirdiğimiz sporcular uzun vadede gelecek yıllarda Milli takımlarımızın altyapısını oluşturacak" dedi. - BİLECİK

Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar
Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar

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Bilecik, Hentbol, gençlik, Amasya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turnuvaya 5 gün antrenman yaparak hazırlanıyorlar - Son Dakika Spor


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