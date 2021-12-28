Turnuvaya katılacak olan sporculara malzeme desteği

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediyesi tarafından organize edilen kırsal mahalleler arası futbol turnuvasına katılacak olan takımlara, malzeme desteği sağlandı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen kırsal mahalleler arası futbol turnuvasına katılacak olan takımlara malzemelerini teslim etti. Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan herkese eşit mesafede hizmet götüren Eyyübiye Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların futbol turnuvası talebine de duyarsız kalmadı. Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen futbol turnuvasına katılacak olan 18 takım için geçtiğimiz günlerde kura çekimi ve fikstür yapılmıştı. Turunuvaya katılacak takımlara malzeme desteğinde de bulunan Başkan Kuş, meclis üyeleri Seydi Modanlı, Mahmut Birinci ve Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün'ün katılımıyla takım kaptanlarıyla bir araya gelip, forma ve ayakkabılarını teslim etti.

Düzenlenecek olan turnuvanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Kuş," tek dileğimiz turnuvanın her zaman dostluk çerçevesinde geçmesidir. Centilmenliğin öne çıkacağı bir turnuva hedefliyoruz. Eyyübiye Belediyesi olarak sizlerin her zaman hizmetinde olacağız. ilerleyen yıllarda da bunu sürekli hale getireceğiz. Belediye olarak kırsal mahallelerimize yeni halı sahalar kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimiz başta olmak üzere yeni halı saha yapımlarımız devam edecek" dedi.

Turnuvaya katılacak takımların kaptanlar da Başkan Kuş'a ve Eyyübiye Belediyesine teşekkür ederek," Sağ olsun Başkanımız bizleri kırmadı. Allah kendilerinden razı olsun. Bizlere malzeme desteğinde de bulundular. Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ederiz" dedi. - ŞANLIURFA