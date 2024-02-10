TÜRŞAD, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

TÜRŞAD, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

TÜRŞAD, Bigadiç Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında TÜRŞAD, kendi sahasında Bigadiç Belediyespor'u 25-12, 25-16, 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 69 dakika sürdü.

10.02.2024 15:01
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Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat Avcı, Kaan Bülbül, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammed Aray, Burhan Zorluer)

Bigadiç Belediyespor: Taha Erden, Murat Al, Vefa Yılmaz, de Souza, Kadir Bircan, Nwachukwu (İlker Alican Çakır, Eren Kanlı, Gökhan Çatal)

Setler: 25-12, 25-16, 25-18

Süre: 69 dakika (21, 25, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında TÜRŞAD, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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