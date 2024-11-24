Salon: Adilcevaz Voleybol Sahası
Hakemler: Recep Karakoç, Ramazan Demiröz
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Gjorgiev, Marco, Alexis (Taha Erden, Alparslan Koç, Burak Topçu, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert)
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carissio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel (Melih Sıratça, Abdulsamet Yalçın, Zenger, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)
Setler: 27-25, 22-25, 29-27, 25-18
Süre: 138 dakika (38, 32, 37, 31)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › TÜRŞAD'dan Arkas Spor'a 3-1 Zafer - Son Dakika
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