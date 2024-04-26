TÜSF Başkanı: Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TÜSF Başkanı: Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanacağız

TÜSF Başkanı: Avrupa Üniversiteler Oyunları\'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanacağız

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Günay, dövüş sporlarında, okçuluk ve atıcılıkta yüksek başarı yakalandığını, takım sporlarındaki başarı ile seviyeyi yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla genel klasmanda Avrupa'da ikinci, dünyada ise altıncı sırada olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle lisanslı sporcu sayısının arttığını ve gençlerin spora olan ilgisinin ciddi şekilde arttığını da dile getirdi.

26.04.2024 11:10  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, temmuzda Macaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Karate Türkiye Şampiyonası için Kırşehir'e gelen Günay, AA muhabirine, futbol, voleybol, basketbolun yanı sıra son yıllarda özellikle karate, tekvando, muaythai, kick boks gibi sporlara ilginin de arttığını belirtti.

Günay, dövüş sporlarında, okçuluk ve atıcılıkta yüksek başarı yakalandığını, takım sporlarındaki başarı ile seviyeyi yükselmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Üniversitelerin akademik takvimlerine göre haziran ayı sonuna kadar faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Günay, 12-24 Temmuz'da Macaristan'ın Debrecen ve Miskolc şehirlerinde düzenlenecek Avrupa Üniversiteler Oyunları'na odaklandıklarını vurguladı.

"Avrupa Şampiyonası için 300'ün üzerinde sporcuyla Macaristan'da olacağız." diyen Günay, yeni madalyalar kazanmak için mücadele edeceklerini bildirdi.

Günay, son 2 yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda federasyon olarak 300 madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Genel klasmanda ülke sıralamasında Avrupa'da ikinci, dünyada 6. sıradayız. Dünyada 6. sırada olmamız büyük bir başarı ama bu başarıyı korumak, devam ettirmek ve yukarılara tırmanmak için gayret ediyoruz. Devletimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, üniversitelerimize, gençlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Federasyon olarak bu yıla çok iyi başladıklarına değinen Günay, "Umman'da yapılan dünya kros şampiyonasında kızlarımız ikinci oldu. Grafiklerde genel olarak Türk sporunda başarı artışı var, inşallah bunu da devam ettiririz." diye konuştu.

"Gençlerimiz ciddi ilgi gösteriyor"

Günay, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle lisanslı sporcu sayısının son yıllarda artarak 38 bine ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

"91 branşa çıktık, lisanslı sporcumuz da arttı. Yeni sporların Türkiye'de yayılmasına öncülük ediyoruz. Gençlerimiz son yıllarda özellikle spora ciddi ilgi gösteriyor. Sporda artık başarılarıyla anılan bir ülke olduk, bu da bizi gururlandırıyor. Devletimizin desteği ve üniversite yönetimlerinin gençlerimize spor imkanlarını açması da oldukça önemli. 208 üniversitede 7 milyon 500 bin üniversite öğrencisi büyük bir potansiyel. Avrupa'da başarılı spor ülkelerinin nüfusundan fazla bir gence sahibiz bu bizim için önemli. İnşallah sayıyı, seviyeyi ve başarıyı artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Dövüş Sporları, Türkiye, Gençlik, Dünya, Spor, Turnuva, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜSF Başkanı: Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: TÜSF Başkanı: Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 300 sporcuyla madalyalar kazanacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement