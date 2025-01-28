TÜSF Stratejik Yol Haritası Burdur'da Belirlendi

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Stratejik Yol Haritası Arama Çalıştayı, Burdur'da düzenledi.

Federasyonun açıklamasına göre, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya, TÜSF Yönetim Kurulu üyeleri, spor bilimleri akademisyenleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, ilgili paydaş kurum yöneticileri ile uzmanlar katıldı.

Kampüste aktif ve sağlıklı yaşam, eğitim ve spor, araştırma ve geliştirme, yönetim ve liderlik, organizasyon süreçleri, pazarlama ve gelirler modeli olmak üzere 6 tema çerçevesinde oluşturulan ihtisas komisyonlarının hazırlayacağı raporlar, federasyonun gelecek dönem stratejik yol haritasını şekillendirmede rehber olacak.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen de yaptığı konuşmada, "Yeni dönem yol haritasını belirlemede ortak akıl ve kolektif çaba büyük önem taşıyor. Bu konferansta ortaya çıkan görüşler, federasyonumuzun gelecek stratejik planının omurgasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.