Tut ilçesinde kurumlar ve vatandaşlar arasında voleybol turnuvası düzenlendi

Spor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kurumlar ve vatandaşların uluşturduğu voleybol takımlarının katıldığı turnuva düzenlendi.

Kurumlar ve vatandaşların arasındaki diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından voleybol turnuvası düzenlendi.

Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu'nun da katıldığı turnuvada 17 takım mücadele etti. 'Takımını kur kupayı al' voleybol turnuvasına yoğun katılım oldu.

Voleybol Turnuvası final maçında Tut Spor ve Akçatepe Okulu arasında oynandı. Voleybol final müsabakası çok heyecanlı, çekişmeli geçti ve maçın kazananı Tut Spor oldu. Voleybol Turnuvasının birincisi Tut Spor, ikincisi Akçatepe Ortaokulu, İlçe Müftülüğü üçüncü oldu. - ADIYAMAN