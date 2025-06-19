Tuz Gölü'nde Bocce Yarışması - Son Dakika
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Tuz Gölü'nde Bocce Yarışması

Tuz Gölü\'nde Bocce Yarışması
19.06.2025 11:44
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Aksaray'da 20 köy okulundan 250 öğrenci Tuz Gölü'nde bocce müsabakası yaptı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 20 köy okulundan toplam 250 öğrenci, Tuz Gölü üzerinde bocce müsabakası yaptı.

Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde köy okulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı. 20 köy okulundan toplam 250 öğrenci, Tuz Gölü'nün eşsiz beyazlığı üzerinde hem bocce oynadı hem de etkileyici güzelliklerle tanıştı. Öğrenciler için özel olarak Tuz Gölü üzerinde bocce sahası oluşturuldu. Minik sporcular, bocce toplarını yuvarlarken hem yeteneklerini sergiledi hem de keyifli anlar geçirdi. Bu etkinlik sayesinde, özellikle birçok köy okulu öğrencisi hayatlarında ilk kez Tuz Gölü'yle tanışma fırsatı buldu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde her okula bir bocce sahası kazandırma projesiyle birlikte ilçemizdeki öğrencilerin hemen hemen tamamı bocce sporuyla haşır-neşir oldu. Yılsonu etkinlikleri kapsamında da böyle bir yarışma düzenlendi. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi sporla haşır-neşir olması bizi elbette ki mutlu ediyor. Çünkü gençlerimiz bu sayede zararlı alışkanlıklardan, kötü insanlardan kendini uzak tutuyor. Bugün de Tuz Gölümüzde böyle bir organizasyon düzenlendi" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ise, "Eylül 2024 tarihinde yapılan toplantıda bocce sporunun tüm okullarımızda yaygınlaştırmak için bir çalışma başlattık ve okullarımızda bocce sporunu yaptık. Bugün burada Eskil'imizin en güzel yeri olan Tuz Gölünde final maçlarımızı yaptık. Biz Tuz Gölünü öğrencilere öğretmek ve çevremizdeki insanlara tanıtmak amacıyla okullarımızda tüm öğrencilerimiz daha önce Tuz Gölüne getirmiştik. Bu proje kapsamında yeniden öğrencilerimiz kendi yaşadığı yerleri öğrenmesi ve Tuz Gölünün ne kadar güzel bir mekan olduğunu göstermek ve tanıtmak için burada etkinlik yaptık" diye konuştu.

Eskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop da, "2024-2025 eğitim öğretim yılında Kaymakamız Fuat Yurddaş'ın himayelerinde tüm okullarımıza bocce sahası yaparak öğrencilerimizi öncelikle bu turnuvaya hazırladık. Öğrencilerimiz Tuz Gölünün hem turizm potansiyelini keşfetsinler hem Tuz Gölünün gerçek alanında bu turnuvayı gerçekleştirsinler diye 20 okulumuz yaklaşık 250 öğrencimizle birlikte şuanda bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tuz Gölü'nde Bocce Yarışması - Son Dakika

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