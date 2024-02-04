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Tuzlaspor, Manisa FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Tuzlaspor, Manisa FK'yı 2-1 Yendi

Tuzlaspor, Manisa FK\'yı 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Tuzlaspor'un gollerini Aminu Umar ve Togui atarken, Manisa FK'nın golünü Dokanovic kaydetti. Tuzlaspor'dan Hikmet Çiftçi, Bangoura, Awuku ve Togui sarı kart gördü. Manisa FK'dan ise Oğuz Gürbulak, Bekir Karadeniz ve Alberk Koç sarı kartla cezalandırıldı.

04.02.2024 15:41
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Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Awuku, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Mahamadou Ba (Dk. 46 Mamba), Hikmet Çiftçi, Aminu Umar (Dk. 89 Çağrı Giritlioğlu), Samet Asatekin, Bangoura, Ahmethan Köse (Dk. 61 Mehmet Zahit Çınar), Togui (Dk. 90+2 Sadık Baş)

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Graovac, Dokanovic (Dk. 71 Diallo), Bedirhan Altunbaş, Alberk Koç, Sinan Osmanoğlu, Gakpa (Dk. 46 Topalli), Oğuz Gürbulak, Kerim Frei (Dk. 70 Bekir Karadeniz), Ofkir, Lima (Dk. 70 Mary)

Goller: Dk. 9 Aminu Umar, Dk. 72 Togui (Tuzlaspor), Dk. 12 Dokanovic, Dk. 88 Bekir Karadeniz (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hikmet Çiftçi, Dk. 52 Bangoura, Dk. 53 Awuku, Dk. 90+2 Togui (Tuzlaspor), Dk. 28 Oğuz Gürbulak, Dk. 88 Bekir Karadeniz, Dk. 90+2 Alberk Koç (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor, Manisa FK'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tuzlaspor, Manisa FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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