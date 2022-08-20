Dilaver Mutlu: "İstediklerimizi sahaya yansıtamadık"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Bandırmaspor ile zor bir maç oynadık. Yeni bir ekibiz. Takımın oturmasıyla ilgili sıkıntılarımız var. Bandırmaspor, bize göre geçen seneden aynı takımla oynadığı için avantajlıydı. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bandırmaspor bizden daha iyi oynadı, maçı da kazandı. Maçı burada bırakıp önümüzdeki maça hazırlık yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL