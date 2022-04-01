Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
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Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından

01.04.2022 22:45
Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, galibiyeti koruyamaya çalışltıklarını fakat başarılı olamadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor'un teknik direktörü Şenol Fidan, galibiyeti koruyamaya çalışltıklarını fakat başarılı olamadıklarını söyledi.

Fidan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz çalışmalarda Ümraniye'nin pas takımı olduğunu biliyorduk, buna göre hazırlandık. Recep hoca ile birlikte daha önce mesai yapmışlığımız var. Onları nasıl durduracağımızın planlarını yaptık. Dörtlüden beşli defans anlayışına geçtik. Rakipte ortadaki iki 8 numaranın beklerin arasına koşu yapacağını bildiğimiz için onların asist zone alanlarına koşmasını engelledik. Hızlı toplarla golü bulmayı düşündük, bunu ilk yarıda başardık. İkinci yarıda bizim için iyi gitmeyen tek şey, ileride topu tutma konusunda negatif olmamızdı. Rakip kaptığı toplarla üzerimize geldi. 1-0'ı koruma adına daha iyi olabilirdik ama olmadı. Bu maçtan 3 puan alsaydık, hedefimiz olan 43-44 puana daha da yaklaşmış olacaktık. Yediğimiz penaltı çok ucuz oldu ama futbolda bunlar var. Bundan sonraki maçlarda Ümraniyespor'a başarılar diliyoruz."

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Şenol Fidan: 'İleride top tutma anlamında negatif olduk' Şenol Fidan: 'İleride top tutma anlamında negatif olduk' Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından Tuzlaspor-Ümraniyespor maçının ardından

Ümraniyespor, Spor Toto, Tuzlaspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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