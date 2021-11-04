Avrupa'nın önemli futbol liglerindeki maçlar TV+'ta yayınlanıyor

Avrupa'nın önemli futbol liglerindeki derbiler, Kasım ayında TV+'ta futbolseverlerle buluşuyor.

Dijital televizyon platformu TV+'ta spor şöleni devam ediyor. Avrupa'nın en değerli futbol ligi İngiltere Premier Ligi ve İtalya Serie A'nın heyecanı dijital televizyon platformunda futbolseverlerle buluşuyor. Premier Lig'de Manchester derbisi mücadelesi 6 Kasım'da TV+'ta yaşanacak. Ronaldo'lu Manchester United, evinde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini ağırlayacak.

Dijital televizyon platformunda ayrıca Serie A'da sonucu en çok merak edilen derbilerden biri daha futbol severlerle buluşacak. 7 Kasım'da Milan ile Inter'i karşı karşıya getirecek maç canlı yayınla TV+'ta olacak.

Formula 1'de 3 yarış var

Dijital televizyon platformunda kasım ayı boyunca futbolun yanı sıra NBA heyecanı da ara vermeden devam edecek. Kasım ayı boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalar dijital televizyon platformunda basketbolseverlerle buluşacak. Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1'in Meksika, Brezilya ve Katar Grand Prix'lerinin heyecanı da dijital televizyon platformunda yaşanacak. - İSTANBUL