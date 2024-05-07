TV+ ve S Sport, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki Final-Four maçını yayınlayacak - Son Dakika
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TV+ ve S Sport, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki Final-Four maçını yayınlayacak

Türkiye'nin dijital platformu TV+, S Sport iş birliğiyle Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Monaco ile yapacağı Final-Four'a yükselme maçını ekranlara taşıyacak. Fenerbahçe Beko-Monaco arasındaki play-off serisinde, 2-2'lik beraberlik bulunuyor. Kazanan takım, 'Final-Four' organizasyonuna katılma hakkı elde edecek.

07.05.2024 12:47
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Türkiye'nin dijital platformu TV+, S Sport iş birliğiyle Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Monaco ile yapacağı Final-Four'a yükselme maçını ekranlara taşıyacak.

Avrupa'nın en iyi takımların mücadele ettiği THY EuroLeague'deki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko, Play-Off turundaki beşinci ve son maçında yarın Monaco'ya konuk olacak. TSİ 20.00'de başlayacak büyük mücadele, canlı yayınla S Sport kanalından TV+'lılarla buluşacak.

Kazanan Final Four'da

Fenerbahçe Beko-Monaco arasındaki play-off serisinde, bundan önce oynanan dört maç sonunda 2-2'lik beraberlik bulunuyor. Kazanan takım, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenecek 'Final-Four' organizasyonuna katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TV+ ve S Sport, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki Final-Four maçını yayınlayacak - Son Dakika

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