TVF, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

TVF, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı

29.03.2022 12:08
TVF, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuruda bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuruda bulundu.

TVF'den yapılan açıklamaya göre federasyon, Brüksel'de yer alan EACEA (Education Audiovisual And Culture Executive Agency/Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı) tarafından desteklenen çeşitli Avrupa Birliği Erasmus+ projelerindeki ortaklık tecrübelerinden sonra, "Dışişleri Bakanlığı-Avrupa Birliği Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı'na 2022 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrıları" kapsamında koordinatör olarak yürüteceği yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı.

KA220-YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları türündeki "Advan+AGE" projesi, kabul edilmesi durumunda Türkiye Voleybol Federasyonunun koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi, İtalya Voleybol Federasyonu, MeatingHub (Yunanistan) ve SGRIM (Almanya) ile yürütülecek.

Projenin hedef grupları şiddete maruz kalan, suça eğilimli, göçmen/mülteci, farklı etnik kökene sahip, korunmaya muhtaç, engelli, kırsal yerleşimlerde, az gelişmiş bölgelerde veya yoksul kentsel alanlarda yaşayan, siyasi şiddetin ortasında büyüyen ve çok düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip gençler gibi topluma uyum sağlamakta zorlanan çeşitli dezavantajlı gruplara dahil gençler ile nispeten avantajlı akranlarından oluşacak.

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop AB Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı TBMM Başkanı Şentop AB Parlamento Başkanları Toplantısı'na katıldı EGİAD iş dünyasının yeni pazarı Belçika EGİAD iş dünyasının yeni pazarı Belçika

Türkiye Voleybol Federasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Erasmus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:59 Torunu öldürtmüş, testereyle parçalara ayırmıştı: Rizeli Dursun dedenin cesedi bulunamıyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:16:47. #1.13#
SON DAKİKA: TVF, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement