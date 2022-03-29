TVF, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuruda bulundu.

TVF'den yapılan açıklamaya göre federasyon, Brüksel'de yer alan EACEA (Education Audiovisual And Culture Executive Agency/Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı) tarafından desteklenen çeşitli Avrupa Birliği Erasmus+ projelerindeki ortaklık tecrübelerinden sonra, "Dışişleri Bakanlığı-Avrupa Birliği Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı'na 2022 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrıları" kapsamında koordinatör olarak yürüteceği yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı.

KA220-YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları türündeki "Advan+AGE" projesi, kabul edilmesi durumunda Türkiye Voleybol Federasyonunun koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi, İtalya Voleybol Federasyonu, MeatingHub (Yunanistan) ve SGRIM (Almanya) ile yürütülecek.

Projenin hedef grupları şiddete maruz kalan, suça eğilimli, göçmen/mülteci, farklı etnik kökene sahip, korunmaya muhtaç, engelli, kırsal yerleşimlerde, az gelişmiş bölgelerde veya yoksul kentsel alanlarda yaşayan, siyasi şiddetin ortasında büyüyen ve çok düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip gençler gibi topluma uyum sağlamakta zorlanan çeşitli dezavantajlı gruplara dahil gençler ile nispeten avantajlı akranlarından oluşacak.