TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi - Son Dakika
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi

15.07.2022 23:42
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Başkanı Ary Graça ile Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIVB Milletler Ligi final etabı için Ankara'da bulunan Ary Graça ve Aleksandar Boricic, Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya geldi.

Graça ile Boricic, TVF tesislerini incelerken; voleybolun Türkiye'de ne kadar sevildiğini; salon, plaj ve kar voleybolunda ciddi organizasyonlara ev sahipliği yapıldığından övgüyle bahsetti. Başkan Üstündağ'ın, Milletler Ligi final etabının Türkiye'nin her yerinde kurulan dev ekranlarda takip edildiğini söylemesi üzerine CEV Başkanı Aleksandar Boricic; bu ilginin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını, voleybol sevgisinin Türkiye'de ayrı bir yeri olduğunu dile getirdi.

TVF tesislerini de gezen iki başkan, Milletler Ligi'nde yarı finale yükselen A Milli Takım oyuncularıyla da bir araya geldi. Her iki başkan oyunculara yarı final mücadelesinde başarı diledi.

Voleybol Müzesi'ndeki anı defterini imzalayan Graça ve Boricic, daha sonra Anıtkabir ile Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Akif Üstündağ, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ary Graça ve Aleksandar Boricic ile bir araya geldi - Son Dakika
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