TVF Başkanı Üstündağ canlı yayında müjdeyi verdi: 2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

TVF Başkanı Üstündağ canlı yayında müjdeyi verdi: 2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak

Son Güncelleme: 26.09.2023 15:29

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, ''Müjdeyi vereyim. 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde.'' dedi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ,2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'yla ilgili müjdeyi verdi. Üstündağ, TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada dev organizasyonun Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

"ORTAK BİR EV SAHİPLİĞİ OLACAK"

Üstündağ yaptığı açıklamada, "Müjdeyi vereyim. 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak final aşamaları da bizde. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

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"2028 LOS ANGELES OLİMPİYATLARI'NA KADAR 1 NUMARA OLACAĞIZ"

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda da çıtayı en yükseğe koyan Üstündağ, "2024 Mayıs deniyor ya ben diyorum ki 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar dünya 1 numarası olacağız." dedi.

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Son Dakika Spor TVF Başkanı Üstündağ canlı yayında müjdeyi verdi: 2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TVF Başkanı Üstündağ canlı yayında müjdeyi verdi: 2026 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de yapılacak - Son Dakika
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