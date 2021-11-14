TVF Erkekler 1. Lig 6. Hafta

Develi Belediyespor ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Dürüme TED Ankara Kolejliler takımını 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı rakibi Dürüme TED Ankara Kolejlileri 3-0 mağlup ederek grupta üst üste dördüncü galibiyetini aldı. 16 puana ulaşan Develi Beeldiyespor ikinci sıraya yerleşti.
Salon: Ankara Beştepe Spor Salonu
Hakemler: Yasin İlhan xx, Erken Yıldırım xx
Dürüme TED Ankara Kolejliler: Mert Sönmezgül x, Bahadır Morgil x, Sabit Karaağaç x, Hasan Hüseyin Mermer x, Burak Seçilmiş x, Rahmi Çağlar Aksoy x, Burak Sağlam x, Zafer er x, Cihan Kırıcı x, Alp Kayra Aydın x, Mahircan Tosun x
Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xxx, Mert Tetik xxx, Hasan Balcıoğlu xxx, Tarık Hepsen xxx, Anıl Tokat xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Fatin Ürün xxx, Bünyamin Aslan xxx, Aleksandr Kovalev xxx, Fernando Pires xxx, Yusuf Erdem xxx, Berkan Eryüz xxx, Oktay Tetik xxx, Çağatay Durmuş xxx
Setler:
1.Set: 21-25 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 23-25 (Develi Belediyespor lehine)
3.Set: 20-25 (Develi Belediyespor lehine) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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