TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı Dünya Liseler Arası Şampiyonası\'nda üçüncü oldu

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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, üçüncü oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TVF Spor Lisesi, üçüncülük maçında Tayvan temsilcisini 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Kadınlarda mücadele eden Acıbadem Bilim Doğa Lisesi ise klasman maçında Çin temsilcisini 2-1 mağlup ederek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.