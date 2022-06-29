Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu

29.06.2022 10:07
Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu

Avrupa Leauge of Legends şampiyonluğunu Hollanda'dan Twente Üniversitesi kazandı.

Avrupa Leauge of Legends şampiyonluğunu Hollanda'dan Twente Üniversitesi kazandı.

E-spor ligi Amazon UEMasters'ın kazananı belli oldu. Hollanda'dan Twente Üniversitesi takımı Esports Team Twente, büyük finalde 3-2'lik skorla galip geldi ve Avrupa Leauge of Legends şampiyonluğunu kazandı.

Üniversite ekosistemi içinde en yüksek seviyedeki e-spor ligi olarak kabul edilen Amazon UEMasters'ın bu yılki etkinliğinde Türkiye'den Erciyes Üniversitesi de Yenilmezler ERU takımıyla yer aldı. Yenilmezler ERU'nun oyuncularından 'Berkus', diğer takımların bu kadar iyi olmasını beklemediklerini söyleyerek, "Kupayı kazanmak için daha çok çalışmalıyız. Bu sefer üçüncü olduk, ama gelecek sefer telafi edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, yerli temsilcileriyle diyaloğu askıya aldı Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, yerli temsilcileriyle diyaloğu askıya aldı Hollanda'da protestocu çiftçilerden Doğa ve Azot Bakanı'nın evine saldırı girişimi Hollanda'da protestocu çiftçilerden Doğa ve Azot Bakanı'nın evine saldırı girişimi
Kaynak: İHA

Hollanda, Amazon, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:53 Esenyurt'ta korkutan kimyasal kaza! Kimyasal madde taşıyan tankın devrilmesi sonucu çevreye yoğun bir koku yayıldı
09:49 Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu
09:48 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli aylığı düzenlemesini içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
09:46 Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
09:46 Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü
09:45 Erdoğan'ın, Meclis'e yaptığı çağrının ardından 40 bin liralık maaş zammı iptal edildi
09:40 ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 10:13:18. #1.12#
SON DAKİKA: Twente Üniversitesi Avrupa LoL şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement