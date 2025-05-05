U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi - Son Dakika
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Spor

U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi

U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi

Karabük'te oynanan Safranboluspor ile 5000 Evlerspor U-15 Futbol Ligi final maçında atılan son dakika golü sonrası maçın son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tansiyon arttı. Yaşanan gerginlik polis ekiplerinin araya girmesi sonucu engellendi.

05.05.2025 17:01
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Safranboluspor ile 5000 Evlerspor, U-15 Futbol Ligi final maçında karşı karşıya geldi. Karabük Onur Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Safranboluspor karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak şampiyon oldu.

GOL GELDİ, MAÇIN BİTİMİYLE SAHA KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğü ile iddiaya göre Safranbolusporlu taraftarlarının yaptığı hareket gerginliğe neden oldu. Daha sonra 5000 Evlersporlu yönetici ve futbolcular, Safranbolusporlu oyunculara saldırmaya çalışırken polis ekiplerinin araya girmesiyle olay sona erdi.

U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mustafa uzun:
    Türkiye’de spor bile yapılmaz 3 0 Yanıtla
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