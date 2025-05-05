Safranboluspor ile 5000 Evlerspor, U-15 Futbol Ligi final maçında karşı karşıya geldi. Karabük Onur Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Safranboluspor karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılarak şampiyon oldu.
Maçın bitiş düdüğü ile iddiaya göre Safranbolusporlu taraftarlarının yaptığı hareket gerginliğe neden oldu. Daha sonra 5000 Evlersporlu yönetici ve futbolcular, Safranbolusporlu oyunculara saldırmaya çalışırken polis ekiplerinin araya girmesiyle olay sona erdi.
Son Dakika › Spor › U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)