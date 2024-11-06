Bu sezon 38 tamımın 4 grup halinde mücadele edeceği ve Kayseri'yi U-16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek iki takımın belirleneceği U-16 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Sümer AmatörEvi'nde yapılan fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İlTemsilcisi MehmetYücel, Futbol il TertipKomitesi Üyeleri DursunAçıkyürek ile Murat Akgöz'ün yanı sıra ligde mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı. Bu sezon 4 ayrı grup halinde oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım Play-Off oynama hakkı elde edec ek. Play-Off'ta kakımlar çapraz eşleşme usulü karşılaşırken, başarılı olan iki takım Kayseri'yi U-1 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde edecek. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplarda ilk hafta fikstürü şu şekilde oluştu:
A Grubu 1. Hafta
Kocasinan Şimşek-Anadolugücü
Belsinspor-Gaziosmanpaşa
Bayraktarspor-Kayseri İdmangücü
İncesu Gençlik-BAY
B Grubu 1. Hafta
Kayseri Atletikspor-Doğa Gençlikspor
Başakpınarspor-İncesu Erdem
Alsancakspor- Hacılar Erciyesspor
Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor
Develi Erciyesspor-BAY
C Grubu 1. Hafta
Kayseri yolspor-Kayseri İdmanYurdu
Sungur FK-Turanspor
Güneşspor- Tomarza Belediye
Talas İdman Yurdu-Gültepespor
Kocasinangücü-Mimsinspor
D Grubu 1. Hafta
Zeki Akparlarspor-İlbeyspor
Öz Alperenspor-Anadolu Yıldızları
Tlas Belediyespor-Talas Anayurt
Develigücü- Sarız Anadoluspor
Amaratspor-Kalespor - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › U-16 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
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