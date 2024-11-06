U-16 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika
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U-16 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleşti

U-16 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleşti

Bu sezon 38 takımın 4 grup halinde mücadele edeceği U-16 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi yapıldı. Kayseri'yi temsil edecek takımların belirleneceği ligde ilk hafta maçları belirli oldu.

06.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:07
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Bu sezon 38 tamımın 4 grup halinde mücadele edeceği ve Kayseri'yi U-16 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek iki takımın belirleneceği U-16 Futbol Ligi'nin fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Sümer AmatörEvi'nde yapılan fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İlTemsilcisi MehmetYücel, Futbol il TertipKomitesi Üyeleri DursunAçıkyürek ile Murat Akgöz'ün yanı sıra ligde mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı. Bu sezon 4 ayrı grup halinde oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım Play-Off oynama hakkı elde edec ek. Play-Off'ta kakımlar çapraz eşleşme usulü karşılaşırken, başarılı olan iki takım Kayseri'yi U-1 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde edecek. Yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplarda ilk hafta fikstürü şu şekilde oluştu:

A Grubu 1. Hafta

Kocasinan Şimşek-Anadolugücü

Belsinspor-Gaziosmanpaşa

Bayraktarspor-Kayseri İdmangücü

İncesu Gençlik-BAY

B Grubu 1. Hafta

Kayseri Atletikspor-Doğa Gençlikspor

Başakpınarspor-İncesu Erdem

Alsancakspor- Hacılar Erciyesspor

Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor

Develi Erciyesspor-BAY

C Grubu 1. Hafta

Kayseri yolspor-Kayseri İdmanYurdu

Sungur FK-Turanspor

Güneşspor- Tomarza Belediye

Talas İdman Yurdu-Gültepespor

Kocasinangücü-Mimsinspor

D Grubu 1. Hafta

Zeki Akparlarspor-İlbeyspor

Öz Alperenspor-Anadolu Yıldızları

Tlas Belediyespor-Talas Anayurt

Develigücü- Sarız Anadoluspor

Amaratspor-Kalespor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U-16 Futbol Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleşti - Son Dakika

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