U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor - Son Dakika
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U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor

09.06.2022 11:59
U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor

Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Elazığ Yolspor'a kupası verildi.

Elazığ Amatör Küme U14 Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Elazığ Yolspor'a kupası verildi.

Elazığ Amatör Küme U14 Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Elazığ Yolspor ulaştı. Elazığ Yolspor Tesisleri'nde düzenlenen törenle turuncu-siyahlı ekibe kupası takdim edildi. Kupayı TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç'ın elinden alan Yolsporlu futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Kupa töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç, "Güzel bir sezonu şampiyonlukla tamamlayan Elazığ Yolspor camiasını tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi.

İl şampiyonluğunu elde eden Elazığ Yolspor Kulübü, U14 Türkiye Şampiyonası 1'inci kademe maçlarında Elazığ'ı temsil edecek. - ELAZIĞ

U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor
U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor
U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor - Son Dakika

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SON DAKİKA: U14 Ligi'nde şampiyon Elazığ Yolspor - Son Dakika
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