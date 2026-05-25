U16 Kız Milli Takımı, Ukrayna maçına hazır

UEFA Gelişim Turnuvası için Karadağ'da bulunan U16 Kız Milli Takımı, Ukrayna ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Gelişim Turnuvası müsabakaları için dün havayolu ile Podgoritsa'ya giden Millilerimiz, havalimanında Karadağ Büyükelçiliği 2. katipleri Rıza Sungur ile Erdem Demirci tarafından karşılandı. Milliler, dün akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bugün ise Ukrayna maçı için son hazırlıklarını tamamladı.

Milli Takım, turnuvadaki ilk maçında 26 Mayıs 2026 tarihinde FC Buducnost Training Centre Pitch 1'de TSİ 11.00'de Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Dörtlü turnuvanın diğer karşılaşmasında ise aynı gün TSİ 19.00'da Karadağ ile Slovakya mücadele edecek.

U16 Kız Milli Takımının UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: İlmannur İstanbullu (Amasis Spor Kulübü), Kafiye Hazal Polat (Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü), Nehir Kaya (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Defans: Ayşe Altun (Kayseri Gençlerbirliği Spor Kulübü), Damla Golnacaklar (Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Spor), Ela Tong (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Elif Akbıyık (Küçükçekmece İdman Yurdu Spor Kulübü), Gülnur Kaplan (Galatasaray), Sena Zibil (FC Bayern Münih)

Orta Saha: Ayca Sare Uzgenç (Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı), Beyza Kaygusuz (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Damla Akçil (Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Spor), Duru Çinar (Konak Belediye Spor), Elanil Temelkuran (Galatasaray), Emine Su Erat (Gençlerbirliği), Evangelia Melisa Ogoutmen (Ladies Ialysou FC), Suden Ebrar Ercan (Dudullu), Yasemin Gür (Ladik Spor)

Forvet: Azra Dede (Konak Belediye Spor), Sümeyye Aslan (Kocaeli Gölcük İdmanocağı Kadın Futbol Spor), Yağmur Avcı (Gençlerbirliği) - İSTANBUL