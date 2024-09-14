U16 Milli Takım\'dan Romanya\'ya Farklı Zafer

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'ndaki ilk maçında Romanya'yı 5-1 yendi.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takımın gollerini, Hasan Yakub İlçin, Ali Demirbilek, Hüseyin Şen ve Ada Yüzgeç (2) atarken, Romanya'nın tek golünü Gabriel Daniel penaltıdan kaydetti.
Turnuvada oynanan günün diğer maçında Danimarka, Portekiz'i 2-1 mağlup etti.
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