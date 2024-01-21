U16 Milli Takım Teknik Direktörü Orhan Şam: Genç Milli Takımlar kültürünü oluşturmak adına gayret ediyoruz

İZMİR, - U16 Milli Futbol Takımımız, Altınordu Metin Oktay Tesisleri'nde organize edilen Ege Kupası'ndaki ilk maçını 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.30'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacak. Ardından 24 Ocak Çarşamba günü yine saat 14.30'da Yunanistan ile karşılaşacak olan U16 Milliler, turnuvanın son maçını 26 Ocak Cuma günü saat 13.00'te Çekya ile yapacak.

U16 Milli Takım Teknik Direktörü Orhan Şam, yarın başlayacak 22'inci Ege Kupası öncesinde açıklamalarda bulundu. Orhan Şam, "Ege Kupası gibi derin bir geçmişi olan turnuvada mücadele etmek öncelikle çok kıymetli. Yıllar boyu farklı ülkelerin katılımıyla düzenlenen bu turnuvada birçok değerli ismi izleme şansı yakaladık. U16 Milli Takımı olarak yoğun bir tempoda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılı Ağustos ayında U16 Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine başladım. Ümit Milli Takım yardımcı antrenörlüğü ile beraber bu görevi layık gördüler. Bizler de bu göreve layık olmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken tabii ki geçmişte çok güzel şeyler de yapıldı. Bizler bu yeni oluşumda Selman Coşkun hocamızın koordinatörlüğünde, Genç Milli Takımlar kültürünü oluşturmak adına gayret ediyoruz. Bunun için çabalıyoruz aslında bütün çabamız bu yönde" diye konuştu.

"İRLANDA CUMHURİYETİ, YUNANİSTAN VE ÇEKYA İLE KARŞILAŞACAĞIZ"

U16 Milli Takımımızın hazırlık sürecini ve rakiplerini de değerlendiren Şam, "Onu şöyle vurgulamakta fayda var. Aralık ayında ara kamp yaptık biz, onun öncesinde Almanya ile iki maç yaptık U16 özelinde. Daha öncesinde de Eylül ayında Belçika'da çok önemli bir turnuvaya katıldık; Belçika, Danimarka ve Portekiz ile birlikte. Sistemli bir program dahilinde ilerlemeye çalışıyoruz her yaş grubumuz gibi. Ege Kupası'nda da İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan ve Çekya ile karşılaşacağız. Bunlarda birbirinden değerli ülkeler. Özellikle sağ olsunlar analiz hocalarımızın araştırmaları sonucu tüm maçları takip etmeye ve izlemeye gayret gösteriyoruz. İrlanda Cumhuriyeti'nin maçlarına göz attığımızda İrlanda aslında beni şaşırttı. Normalde bizim de hep beklediğimiz o tarz ülkelerin sert oyunu ve genelde uzun toplarla, savunma arkasına atılan toplarla ve ikinci toplarda agresif oluşları. Ama İrlanda'nın U16 takımını izlediğimizde bunun tam tersi olduğunu gördük. Tamamen geriden oyun kurmaya çalışan bir takım, top onlardayken, top rakipteyken rakip yarı sahada karşılama ve baskı yapıyorlar genelde. Bu bizi şaşırttı açıkçası. Biz Ümit Milli'de İrlanda ile oynadık. Bir iki pas sonrası savunma arkasına uzun toplarla ve ikinci topu alma çabası içerisinde oyun anlayışları vardı. Ama İrlanda bu konuda U16'da geriden hep oyun kurmaya çalışan, geçişleri yapmaya çalışan bir takım görünümünde. Yunanistan ise savunmaya ve kontra atağa dayalı bir sistemde mücadele etmeye çalışan bir ekip olarak karşımıza çıkıyor. Çekya daha fazla pas yapan ve daha agresif oynayan bir ülke konumunda zaten. Ama yine de top onlardayken geriden oyun kurmaya çalışan ve hızlı hücumlarla sonuçlandırmaya çalışan bir takım. Üç farklı sistemle oynayan rakip ile karşılaşma şansını yakalayacağız Ege Kupası'nda" dedi.

"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU BASKI YAPACAĞIZ"

Ay-yıldızlıların oyun felsefesi ile ilgi de konuşan Şam, "Bizde aynı şekilde göreve U16 özelinde Ağustos ayında beraber başladık. İlk kampımız Ağustos ayındaydı. Genç Milli Takımların kültürünü oluşturma adına top bizdeyken geriden oyun kuran, geriden oyun kurarken alan ve zamanı bulduğumuzda hızlı hücumlarla sonuçlandırmaya çalışan, geçişleri hızlı yapan, o alanı ve zamanı bulduğumuzda hiç vakit kaybetmeden direkt sonuçlandırmaya çalışan ve desteklerle beraber bu tarz hücumu benimseyen bir anlayışımız olacak. Bu her zaman böyle olacak. Alan ve zamanı bulduğumuzda doğru zamanda top rakipteyken de kendi sahasına kapanan değil, her zaman önde baskı ve rakip yarı sahada karşılama ile genel savunma anlayışımız bu şekilde olacak. ve ben buna artı bir ilave katıyorum. Top bizdeyken top kaybı da olmazsa olmaz. Futbolun reaksiyon verme kısmına, o topu kazanmak için hep birlikte tekrar takım halinde karşılık verme konusunda çabalıyoruz, konuşuyoruz. Bunu oturtmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.