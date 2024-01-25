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U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması Bölge Şampiyonasından 3'üncü olarak döndü - Son Dakika
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U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması Bölge Şampiyonasından 3'üncü olarak döndü

U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması, 20-24 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Bölge Şampiyonası'ndan 3'üncü olarak döndü. Hokey takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret etti ve antrenörleri Muhlis Demirel, sporcularının centilmence mücadeleleri ve spor ahlakıyla herkesin beğenisini kazandığını söyledi. İl Müdürü Ömer İlman, önümüzdeki yıl için sporculara şampiyonluk sözü veren takıma tebriklerini iletti ve hediye takdim etti.

U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması Bölge Şampiyonasından 3\'üncü olarak döndü
25.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:47
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U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması, Bölge Şampiyonasından 3'üncü olarak döndü.

U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması, 20-24 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan Bölge Şampiyonası'ndan 3'üncü olarak döndü. 14 Sporcu ve antrenörlerden oluşan hokey takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret etti. Takımın Antrenörü Muhlis Demirel, şampiyonanın en genç takımı olarak Ankara'da mücadele ettiklerini, sporcularının sahada ki centilmence mücadeleleri ve spor ahlakı ile Federasyon yetkilileri ve herkesin beğenisini ve gönlünü kazandığını söyledi. Önümüzdeki yıl için İl Müdürü Ömer İlman'a şampiyonluk sözü veren sporculara, İlman tebrik ederek hediye takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: U16 Salon Hokeyi Denizli Kız Karması Bölge Şampiyonasından 3'üncü olarak döndü - Son Dakika
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