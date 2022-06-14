U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu - Son Dakika
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U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu

14.06.2022 10:03
U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu

Bilecik'in ev sahipliğinde başlayan ve 4 gün süren U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları sona ererken, Sakarya temsilcisi Harmanlık Spor şampiyon oldu.

Bilecik'in ev sahipliğinde başlayan ve 4 gün süren U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları sona ererken, Sakarya temsilcisi Harmanlık Spor şampiyon oldu.

Bursa temsilcileri Altınsabanspor ve Fethiye İdmanyurduspor, Kocaeli temsilcileri Çayırovaspor ve Gölcükspor, Kütahya temsilcisi TKİ Tavşanlı Linyit Spor ve Sakarya temsilcisi Harmanlıkspor'un katıldığı U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları Osmaneli İlçe Stadı'nda oynandı. Finalde Bursa temsilcisi Fethiye İdmanyurdu Sporu 1-0 yenen Harmanlık Spor U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu oldu.

Şampiyon takıma başarılar dileyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemizde TFF tarafından düzenlenen turnuvalarla bölgemizin güzide futbol alt yapı takımlarını ilçemizde ağırladık. İlçemize gelen tüm takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Futbol organizasyonları için destek olan TFF ve Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.Bu tür turnuvalar yaz boyu devam edecek" dedi.

Öte yandan şampiyonluk maçını Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in yanı sıra Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, İl Temsilcisi Engin Toku da izledi. - BİLECİK

U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu
U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu
U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu
U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu

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Kaynak: İHA

Bilecik, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarının şampiyonu Harmanlık Spor oldu - Son Dakika
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