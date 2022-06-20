U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 15 madalya - Son Dakika
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U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 15 madalya

20.06.2022 11:49
U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 15 madalya

Romanya'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Kadın, Grekoromen ve Serbest Stil Erkek Milli Takımları, tarihi başarılara imza attı ve toplam 15 madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Kadın, Grekoromen ve Serbest Stil Erkek Milli Takımları, tarihi başarılara imza attı ve toplam 15 madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 29 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen U17 Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan Kadın Milli Takımı, 1 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı. Kadın milli sporcular, 159 puan toplayarak Avrupa ikincisi oldu. Serbest Erkek Milli Takımı da turnuvaya damga vurdu. 2 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya kazanan serbest güreşçiler, 136 puan toplayarak Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı ise 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazanarak şampiyonayı 102 puan ile 4'üncü olarak tamamladı.

Genç sporcuları performanslarından dolayı kutlayan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Son derece yetenekli bir nesil geliyor. Biz de yönetim olarak en büyük önemi altyapıya verme gayretindeyiz. Çünkü onlar geleceğimiz. Şu ana kadar gösterdikleri üstün performanslar ile geleceğe umutla bakıyoruz. Kadınlarımız artık her yaş kategorisinde bütün uluslararası organizasyonlarda büyük tarih yazıyorlar. Erkeklerde zirveye adım adım ilerliyoruz. Artık sporcularımız kürsüye iyice alıştı, bundan dolayı çok mutluyuz. Önce Dünya Şampiyonası, ardından da olimpiyatlarda başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için bütün birimler el ele verdik, fedakarca çalışıyoruz" diye konuştu.U17 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular: KADIN MİLLİ TAKIM 57 kg – Tuba Demir (Altın)40 kg – Yağmur Karabacak (Gümüş)53 kg – Sevim Akbaş (Gümüş)61 kg – İlayda Cin (Gümüş)65 kg – Duygu Gen (Gümüş)69 kg – Ayşe Erkan (Gümüş)49 kg – Şevval Çayır (Bronz)

GREKOROMEN MİLLİ TAKIM71 kg - İbrahim Özdemir (Altın)110 kg - Cemal Yusuf Bakır (Gümüş)55 kg - Halil Çınar (Bronz)

SERBEST MİLLİ TAKIM60 kg - Abdullah Toprak (Altın)92 kg - İbrahim Benekli (Altın 110 kg - Taha Yakup Temel (Gümüş)51 kg - Mustafa Kaburga (Bronz)

65 kg - Fatih Acar (Bronz)


- Ankara
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Kaynak: DHA

Romanya, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 15 madalya - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda millilerden 15 madalya - Son Dakika
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