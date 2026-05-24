U17 Basketbol Takımı Çanakkale\'de Kampa Girdi

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de kampa girdi.

Ay-yıldızlı takım, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası için hazırlıklarını başantrenör Hasan Özmeriç yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Hasan Özmeriç, hazırlık kampına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nin gurur verici bir tesis olduğunu, iki yıl önceki FIBA U17 Basketbol Dünya Şampiyonası'na da bu merkezde hazırlandıklarını söyledi.

Tesisin imkanları itibarıyla zaman kaybı yaşamadıklarını dile getiren Özmeriç, "Burada kaldığınız 10-15 gün içinde takım olgusunu yaratabildiğiniz bir ortam. Çanakkale'yi zaten seviyorum, ayrıca bu tesisi de çok seviyorum. Bu nedenle hazırlık kampına burada başlamak istiyorum. Bir hafta burada kalacağız ardından Slovenya'ya ikili temasa gideceğiz, iki hazırlık maçı yapacağız." dedi.

Özmeriç, uygun olduğu takdirde 10 gün daha Çanakkale'de kalmak istediklerini belirterek, takımın daha sonra İstanbul'da Sırbistan, Romanya ve Litvanya'nın yer aldığı dörtlü bir turnuvaya katılacağını aktardı.

Bu özel turnuvadan sonra bir tane hazırlık maçları olduğunu ve 27 Haziran'da da İstanbul'da FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın başlayacağını hatırlatan Özmeriç, şöyle konuştu:

"Dünya Şampiyonası'nda yine hedefimiz madalya. Bu jenerasyonla da madalya ile sonlandırmak istiyoruz. Sonuç olarak ülkenizi temsil ediyorsunuz ve Türkiye'de olan bu şampiyonada bu jenerasyonun dünyada en iyi oyuncuları geliyor. Bütün gözler İstanbul'da olacak. Bu bizde ve oyuncularda stres yaratıyor ama ülkemizi gururlandırmak, madalyayı takmak çok büyük bir şeref. Onun için aynı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Tek hedefimiz madalya, bu sene final oynamak istiyoruz."