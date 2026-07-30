U17 Dünya Şampiyonası'nda İki Finalist - Son Dakika
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U17 Dünya Şampiyonası'nda İki Finalist

U17 Dünya Şampiyonası\'nda İki Finalist
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Özdenur Özmez ve Kıymet Rumeysa Tezcan, U17 Dünya Şampiyonası'nda finale çıkarak madalya mücadelesi verecek.

U17 Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonu milli sporcular Özdenur Özmez ve Kıymet Rumeysa Tezcan, sergiledikleri başarılı performanslarla finale yükselerek altın madalya mücadelesi vermeye hak kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U17 Dünya Şampiyonası'nda 61 kiloda mücadele eden 2025 U17 Avrupa şampiyonu Özdenur Özmez, ilk turda Polonyalı Inga Kuc'u 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Belaruslu Marya Khrushchova'yı 3-1 yenen milli sporcu, çeyrek finalde Avrupa üçüncüsü Finlandiyalı Surae Mirac Abbasso'yu 7-0 öndeyken tuşla geçti. Yarı finalde ise Avrupa üçüncüsü İspanyol Graciela Eningo Asama'yı 6-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu, finalde Pan Amerikan şampiyonu ABD'li Landri Paige Von Gonten ile karşılaşacak.

69 kiloda mücadele eden 2025 U17 Avrupa şampiyonu Kıymet Rumeysa Tezcan, ilk turda Belaruslu Kamila Rudziankova'yı 5-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Avrupa üçüncüsü Gürcü Nino Samkharadze'yi 12-0 teknik üstünlükle geçen milli sporcu, yarı finalde Asya üçüncüsü Kırgız Milana Ulanova'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milli sporcu, finalde son Dünya şampiyonu ABD'li Taina Rose Fernandez ile altın madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U17 Dünya Şampiyonası'nda İki Finalist - Son Dakika

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