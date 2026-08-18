U17 Kız Voleybol Takımı Gümüşle Döndü

ŞİLİ'DE düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Türkiye U17 Kız Voleybol Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Türkiye 17 Yaş Altı (U17) Kız Voleybol Milli Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu. Gümüş madalyanın sahibi olan milliler, Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 10.15'te İstanbul Havalimanı'nda geldiler. Sporcular burada federasyon yetkilileri ve aileleri tarafından çiçeklerle karışılandı.

BAŞANTRENÖRÜ ÖZER ÖZGER: HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Takım Başantrenörü Özer Özger, "Ülkemizi mutlu ettiğimiz için madalya ile döndüğümüz için çok mutluyuz. Bu aslında beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü biz bunun için hazırlanmıştık. Tabi ki finalde kazanmak isterdik ama güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ama ülkemize madalya ile döndüğümüz için voleybolun nasıl geliştiğini gösterdiğimiz için A Milli Takımımızın yaptığı başarıdan sonra bu başarının arkasından gelmesi hepimizi çok mutlu etti. Çocuklar inanılmaz iyi bir performans sergilediler. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

TAKIM KAPTANI TÜRKYAŞAR: ABLALARIMIZIN AÇTIĞI BU YOLDAN YÜRÜMEK BİZİ MUTLU EDİYOR

Şampiyonluk kupasıyla dönemediklerini ancak yine de büyük bir iş başardıklarını belirten takım kaptanı Ecrin Selis Türkyaşar, "Çok heyecanlı bir turnuvaydı. Bu yaşta bu başarıyı elde etmek ülkemizi böyle temsil etmek bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi ki kupayla dönmek ama büyük bir şey başardık. Ablalarımızın açtığı bu yoldan yürümek bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

TVF YÖNETİM KURULU ÜYESİ YILMAZ: KIZLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ise şunları söyledi:

"Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Türk voleybolunun gelmiş olduğu noktada geleceği onlar. Biz bu çocukların yetişmesinde Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bütün kulüplerimize, antrenörlerimize ve ailelere teşekkür ediyoruz. Onlar bizi dünyada güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak ablalarının izinden giden kızlarımıza en iyi şekilde destek olmaya devam edeceğiz."