U17 Milli Takımı, Galler'i farklı mağlup etti - Son Dakika
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U17 Milli Takımı, Galler'i farklı mağlup etti

26.03.2022 22:43
U17 Milli Takımı, Galler'i farklı mağlup etti

STAT: TSC Trate Gornja RadgonaHAKEMLER: Juri Frischer, Sander Saga, Jernej Flajšman, Alen BorošakGALLER: Oliver Camis, David Williams (D.46 Scott Godden), William Andiyapan, David Abbott (Dk.83 Matthew Senior), Sebastian Dabrowski, Charles Crewe (Dk.77 Jack Shaw), Daniel Watts (Dk.

STAT: TSC Trate Gornja Radgona

HAKEMLER: Juri Frischer, Sander Saga, Jernej Flajšman, Alen Borošak

GALLER: Oliver Camis, David Williams (D.46 Scott Godden), William Andiyapan, David Abbott (Dk.83 Matthew Senior), Sebastian Dabrowski, Charles Crewe (Dk.77 Jack Shaw), Daniel Watts (Dk.77 Cole Fleming), Luke Harris, Ben LloydOmari Benjamin, Japhet Mpadi (Dk.77 Callum Osmand)TÜRKİYE: Arif Şimşir - Ali Turap Bülbül (Dk.90 Batuhan Yavuz), Efe Arda Koyuncu, Hasan Berat Kayalı, Muhammed Eren Arıkan (Dk.88 Kaan Berk Bengi), Kenan Yıldız, Furkan Yöntem (Dk.71 Fahri Kerem Ay), Efe Kaan Sihlaroğlu, Arda Güler, Halil Özdemir (Dk.71 Semih Kılıçsoy), Selim Can Sönmez (Dk.46 Can Yılmaz Uzun)GOLLER: Dk. 9 Halil Özdemir, Dk. 10 Efe Kaan sihlaroğlu, Dk. 33 Arda Güler, Dk. 55 ve Dk. 86 Can Yılmaz (Türkiye) - Dk. 17 ve Dk. 58 (P) Luke Harris

U17 Milli Takımımız, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı Galler'i 5-2 mağlup etti. TSC Trate Gornja Radgona'da oynanan maçta, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakika Halil Özdemir, 10'uncu dakika Efe Kaan Sihlaroğlu, 33'üncü dakika Arda Güler ile 55'inci ve 86'ncı dakikalarda Can Yılmaz Uzun kaydetti, Galler'in karşılaşmadaki golleri ise 17'nci ve 58'inci dakikalarda penaltı atışlarından Luke Harris kaydetti. U17 Milli Takımı, Elit Tur'daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.


- İstanbul
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David Abbott, Türkiye, Oliver, Galler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U17 Milli Takımı, Galler'i farklı mağlup etti - Son Dakika


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