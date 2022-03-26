U17 Milli Takımı, Galler'i farklı mağlup etti - Son Dakika

STAT: TSC Trate Gornja Radgona

HAKEMLER: Juri Frischer, Sander Saga, Jernej Flajšman, Alen Borošak

U17 Milli Takımımız, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı Galler'i 5-2 mağlup etti. TSC Trate Gornja Radgona'da oynanan maçta, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakika Halil Özdemir, 10'uncu dakika Efe Kaan Sihlaroğlu, 33'üncü dakika Arda Güler ile 55'inci ve 86'ncı dakikalarda Can Yılmaz Uzun kaydetti, Galler'in karşılaşmadaki golleri ise 17'nci ve 58'inci dakikalarda penaltı atışlarından Luke Harris kaydetti. U17 Milli Takımı, Elit Tur'daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.





- İstanbul