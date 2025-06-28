U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Tamamlandı

Karabük'te dört gün süren U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sona erdi.
Şampiyonanın final müsabakasında Ankara temsilcisi Sincan Belediyesi Ankaraspor rakibi Bolu Kıbrıscıkspor'u 4-0 mağlup ederek 2. kademede mücadele etmeye hak kazandı. Karabük Onur Futbol Sahası'nın ev sahipliğini yaptığı U17 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer aldı.
Birinci kademeyi şampiyon bitiren Sincan Belediyesi Ankaraspor ikinci kademe etabında 24 takım mücadele edecek. - KARABÜK
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