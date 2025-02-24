U17 Türkiye Güreş Şampiyonası Erzurum\'da Başladı

Spor

U17 yaş Türkiye Güreş şampiyonası Erzurum'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Serbet ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ETÜ Spor Salonu'nda başladı. İlk gün müsabakalarını izleyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, tüm sporculara, antrenör ve hakemlere başarılar diledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Battal Alpkılıç ile Eren Dursun Turan, GSİM Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e desteklerinden dolayı teşekkür ederken, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a müteşekkir olduklarını söylediler. Müsabakaları ETÜ Spor Koordinatörü Doç. Dr. Murat Turan ile Türkiye'nin olimpik hakemlerinden biri olan Yusuf Sadri Kishalı da izledi. - ERZURUM