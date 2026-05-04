U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası ilk gün sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası ilk gün sonuçları

U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası ilk gün sonuçları
04.05.2026 20:21  Güncelleme: 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta start alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, ilk gün maçlarıyla büyük heyecana sahne oldu.

Sivas'ta start alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, ilk gün maçlarıyla büyük heyecana sahne oldu. A. Efes farklı galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray kritik mücadeleden zaferle ayrıldı. Beşiktaş günü mağlubiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Antalya Basketbol Akademi'yi 92-40 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde başladı. Heyecan dolu şampiyonanın ilk günü tamamlandı. A. Efes ise Mersin 2019'u 91-65'lik skorla yendi. Günün diğer önemli maçlarından olan Darüşşafaka-Galatasaray karşılaşmasını 84-80 sarı-kırmızılılar kazandı. Beşiktaş ise Petkim Spor'a 74-54 mağlup oldu.

U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiynası ilk gününde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A. Efes: 91 - Mersin 2019: 65

Darüşşafaka: 80 - Galatasaray: 84

Beşiktaş: 54 - Petkim Spor: 74

Vamos: 77 - İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 85

Fenerbahçe: 92- Antalya Basketbol Akademi: 40

Tofaş: 72 - Manisa Basket: 71

Türk Telekom: 81 - Çankaya Üniversitesi: 72

Karşıyaka: 70 - Serdivan Belediyesi: 47

4 grup halinde gerçekleşen şampiyona yarın oynanacak ikinci gün maçlarıyla devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası ilk gün sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afyonkarahisar’da kar esareti Yollar kapandı, bakanlık uyardı Afyonkarahisar'da kar esareti! Yollar kapandı, bakanlık uyardı
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü o anlar kamerada Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü; o anlar kamerada
Miami Grand Prix’sinde kazanan Kimi Antonelli Miami Grand Prix'sinde kazanan Kimi Antonelli
İspanya Başbakanı Sanchez’i taşıyan uçak Ankara’ya acil iniş yaptı İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
İstanbul’a gelmişlerdi Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam
Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

20:17
İlk görüşmeler yapıldı Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor
20:12
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt
İran'ın, "ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
20:05
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
19:38
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
19:33
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
19:14
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 20:25:12. #7.13#
SON DAKİKA: U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası ilk gün sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.