U18 Basketbol Türkiye Şampiyonası ilk gün sonuçları

Sivas'ta start alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, ilk gün maçlarıyla büyük heyecana sahne oldu. A. Efes farklı galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray kritik mücadeleden zaferle ayrıldı. Beşiktaş günü mağlubiyetle kapatırken, Fenerbahçe ise Antalya Basketbol Akademi'yi 92-40 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan U-18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası, Sivas'ın ev sahipliğinde başladı. Heyecan dolu şampiyonanın ilk günü tamamlandı. A. Efes ise Mersin 2019'u 91-65'lik skorla yendi. Günün diğer önemli maçlarından olan Darüşşafaka-Galatasaray karşılaşmasını 84-80 sarı-kırmızılılar kazandı. Beşiktaş ise Petkim Spor'a 74-54 mağlup oldu.

U18 Erkekler Türkiye Basketbol Şampiynası ilk gününde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

A. Efes: 91 - Mersin 2019: 65

Darüşşafaka: 80 - Galatasaray: 84

Beşiktaş: 54 - Petkim Spor: 74

Vamos: 77 - İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 85

Fenerbahçe: 92- Antalya Basketbol Akademi: 40

Tofaş: 72 - Manisa Basket: 71

Türk Telekom: 81 - Çankaya Üniversitesi: 72

Karşıyaka: 70 - Serdivan Belediyesi: 47

4 grup halinde gerçekleşen şampiyona yarın oynanacak ikinci gün maçlarıyla devam edecek. - SİVAS