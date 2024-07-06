U18 Kadın Voleybol Milli Takımı Litvanya'yı mağlup etti

U18 Kadın Voleybol Milli Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Litvanya'yı 3-1 mağlup etti.
Milliler, Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Litvanya ile karşılaştı. İlk seti 25-27 kaybeden ay-yıldızlılar, sırasıyla 25-11, 25-15, 25-14'lık setlerle rakibine üstünlük sağlayarak parkeden 3-1 galip ayrıldı. Turnuvada üçüncü galibiyetini alan ay-yıldızlılar, şampiyonadaki altıncı maçında 8 Temmuz Pazartesi günü saat 17.30'da Polonya ile karşılaşacak.
Salon: National Athletic Center Lido
Hakemler: Ana Stipanicev Matecic - Andrei Savu
Türkiye: Irmak Nil Akpınar, Eslem Yılmaz, Mina Olgar, Melis Başaran, Ceylin Kuyan, Begüm Kaçmaz, Zeynep Nur Altıntaş (L), (Kübra Evsen, Ceyda Kuyan)
Litvanya: Barbora Rakauskaite, Karina Vilkicka, Gintare Nutautaite, Diana Ivcenkaite, Vakare Bartkute, Rusne Radaviciute, Neda Baranauskaite (L), (Ugne Kulikauskite, Egle Vytulyte)
Setler: 25-27, 25-11, 25-15, 25-14
Süre: 89 dakika (25, 20, 21, 23) - İSTANBUL
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