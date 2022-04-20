U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi - Son Dakika

U18 Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan müsabakada milli takımın gollerini 4'üncü dakikada Emirhan İlkhan, 70'inci dakikada kendi kalesine Borjan Popovski, 80'inci dakikada Mehmet Ali Büyüksayar ve 90'ıncı dakikada Habib Biçer kaydetti.

U18 Milli Takımı, 22 Nisan Cuma günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.