U18 Türkiye Şampiyonası'nda futbolcular arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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Spor

U18 Türkiye Şampiyonası'nda futbolcular arasında tartışma çıktı

Karabük'te düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası'nda Zonguldak Asmaspor ile Bartınspor arasında oynanan müsabakada futbolcular ve teknik heyet arasında tartışma çıktı. Karşılaşma iki oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından kaldığı yerden devam etti ve Zonguldak Asmaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

26.04.2024 20:09
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- U18 Türkiye Şampiyonası'nda futbolcular arasında tartışma

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası'nda Zonguldak Asmaspor ile Bartınspor arasında oynanan müsabakada futbolcular ve teknik heyet arasında tartışma çıktı.

Karabük'te 4 gün sürecek U18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları dün gerçekleştirilen maçlarla başladı. Karabük Onur Futbol Sahası'nın ev sahipliğini yaptığı U-18 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 6 farklı şehirden 6 takım yer alıyor. Bugün oynanan Zonguldak Asmaspor ve Bartınspor karşılaşmasının ikinci yarısında iki takım oyuncuları ve teknik heyet arasında arbede yaşandı.

Karşılaşma iki oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Müsabaka Zonguldak Asmaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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