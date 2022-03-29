U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta 24 Erzincanspor şampiyon oldu - Son Dakika
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U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta 24 Erzincanspor şampiyon oldu

29.03.2022 16:05
U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta 24 Erzincanspor şampiyon oldu

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta, 52 Ordu FK U19 takımını 2-1 yenen 24 Erzincanspor şampiyon oldu.

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta, 52 Ordu FK U19 takımını 2-1 yenen 24 Erzincanspor şampiyon oldu.

24 Erzincanspor, kendi sahasında 52 Ordu FK U19 takımını 2-1 yenerek Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine şampiyon olarak katılmayı hak kazandı.

Erzincan'da Demirkent sahasında oynanan ve Adem Gömrükçü, Ahmet Duman ile Mücahit Çağlayan hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada 20. dakikada Eray Kotan'ın attığı golle 52 Ordu FK 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı 52 Ordu FK takımının 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan 24 Erzincanspor karşılaşmanın 65. dakikasında Hasan Baki ve 76. dakikada Ali Sefer'in penaltıdan attığı goller ile sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak Antalya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine şampiyon olarak katılmayı hak kazandı.

TFF U19 Bölgesel Gelişim ligi 6. grupta mücadele eden 24 Erzincanspor U19 Takımı ligde oynadığı 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 38 gol atıp kalesinde 21 gol gördü. Kırmızı siyahlı takım topladığı 38 puan ve +17 averajla şampiyon oldu.

Özpoyraz: "Şampiyonluğu hak ettik"

52 Ordu FK U19 takımı karşısında ilkyarı 1-0 mağlup duruma düşmelerine rağmen maçtan 2-1'lik skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten 24 Erzincanspor U19 Takımı Teknik Direktörü Tolga Özpoyraz, "Lider 52 Ordu FK U19 takımını yenerek Antalya'da yapılacak Türkiye finallerine şampiyon olarak katılacağız. Hedefimiz ligi şampiyon olarak tamamlamaktı. Bunu başardık. Her maç nasıl hazırlanıyorsak bu maça da aynı şekilde hazırlandık. Ligde son maçımız, çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. 52 Ordu FK maçı kolay değil, lider bir takımdı. Erzincan'a şampiyonluk yaşatan futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bize güvenip görev veren başkanımız Gökhan Keleş'i mahcup etmemek için kazanarak, şampiyon olduğumuz için mutluyum" dedi.

Aydoğan: "Şampiyon olarak katılmak önemliydi"

Lige başlarken hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan 24 Erzincanspor Altyapı Koordinatörü Murat Aydoğan şöyle konuştu, "Alınan galibiyetten dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. 52 Ordu FK U19 ile zorlu bir maç oynadık ve kazandık. Galibiyet çok önemli. Bugün ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen iki takımından biriyiz. Son maça çok sağlıklı iyi işler yaparak geldik. Hiçbir maç kolay olmadı. Final maçı da zor olacaktı. Zor oldu ama kazandık. Antalya'da Erzincan'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Ligde şampiyon olan 24 Erzincanspor U19 takımının başarısının camiayı mutlu ettiğini belirten Başkan Gökhan Keleş'te, "Alınan galibiyetten dolayı teknik heyetlerimiz ve futbolcularımızı kutluyorum. Alınan galibiyet ve şampiyonluk çok önemli çünkü camiamız mutlu oluyor. Erzincan insanı mutluluğu hak ediyor. A takım ve genç takımlarımızın başarılarında Erzincan'da yaşayanların nasıl mutlu olduğunu en iyi bilenlerdenim. Camiamıza ve Erzincan'a hayırlı olsun" dedi. - ERZİNCAN

U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta 24 Erzincanspor şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta 24 Erzincanspor şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6. grupta 24 Erzincanspor şampiyon oldu - Son Dakika
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