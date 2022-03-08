U19 Gelişim Ligi - Son Dakika
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U19 Gelişim Ligi

08.03.2022 10:01
U19 Gelişim Ligi

Kayserispor U19 ile Alanyaspor U19 takımı arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

Kayserispor U19 ile Alanyaspor U19 takımı arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

U19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Kayserispor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği U19 Gelişim ligi maçı Kadir Has Yan sahada oynandı. Maçın ilk yarısında Emircan Çelik'in golüne engel olamayan ve devreyi 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda Emin Can'ın 54. dakikada attığı golü ile beraberliği sağladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. - KAYSERİ

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Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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