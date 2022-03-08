U19 Gelişim Ligi - Son Dakika

Kayserispor U19 ile Alanyaspor U19 takımı arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.

U19 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Kayserispor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Kadir Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği U19 Gelişim ligi maçı Kadir Has Yan sahada oynandı. Maçın ilk yarısında Emircan Çelik'in golüne engel olamayan ve devreyi 1-0 yenik tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda Emin Can'ın 54. dakikada attığı golü ile beraberliği sağladı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. - KAYSERİ