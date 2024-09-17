U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 1. Turu öncesinde U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum'da kamp yapmaya başladı. Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı'nın yönetimindeki ilk antrenman gerçekleştirildi.

17.09.2024 12:14  Güncelleme: 12:18
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Kasım ayı sonunda Polonya'da Avrupa Şampiyonası 1. Turu maçları oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı, 21 Eylül'e dek sürecek Erzurum kampına başladı.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı tarafından yönetilen ilk antrenmanda Milliler, ısınmanın ardından dar alanda çalışmalar yaptı.

U19 Kadın Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin), Aylin Nur Yıldırım (FC Winterthur), Sinem Özdemir (Werder Bremen)

Defans: Defnesu Aldemir (Sancaktepe Bld. Spor Kulübü), Nisa Sakallıoğlu (FC Heidenheim 1846), Miray Ayhan (Stebaek FC), Gülşah Güvendi (Bornova Hitap Spor), Şerife Özbek (Tuzla Sahil Spor), Beril Beceren (Dudullu), Nihal Saraç (ALG Spor), Tuana Demirbaş (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Ceylin Nisa Erata (FC Nürnberg), Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach), Selin Cemal (Chelsea FC)

Orta Saha: Sara Temel (RCD Espanyol), İlayda Tali (Dudullu), Arzu Sümeyya Uçar (Adana İdmanyurdu Spor), Ülkü Sıla Tıraş (Ankara Metropol Spor), Elif Çetin (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach), Azra Tıraş (Ankara Büyük Şehir Belediyesi FOMGET G.S.K), Naz Karaca (Galatasaray Petrol Ofisi KFT)

Forvet: Aleyna Can (Werder Bremen), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Berra Pekgöz (Galatasaray Petrol Ofisi KFT), Zeynep Bilir (Beylerbeyi Spor Kulübü), İlayda Baltacı (TSV Amicitia Viernheim) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U19 Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

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