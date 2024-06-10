U19 Milli Takım, Moldova'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu - Son Dakika
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U19 Milli Takım, Moldova'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu

U19 Milli Takım, Moldova'da düzenlenen Uluslararası Turnuva'da Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Milli takımın gollerini Efe Sarıkaya, Hasan Berat Kayalı ve Ali Turap Bülbül kaydetti. U19 Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi. Teknik Direktör Soykan Başar yönetimindeki U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi.

10.06.2024 21:46
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U19 Milli Takım, Moldova'da düzenlenen Uluslararası Turnuva'daki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dinamo Stadı'nda oynanan maçta Milli takımın gollerini 35. dakikada Efe Sarıkaya, 64. dakikada Hasan Berat Kayalı ve 74. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

U19 Milli Takım, Uluslararası Turnuva'yı aldığı üç galibiyet ile zirvede tamamladı. U19 Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi.

Ay-yıldızlıların Kazakistan karşılaşmasını T.C. Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Teknik Direktör Soykan Başar yönetimindeki U19 Milli Takımı, temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi. U19 Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U19 Milli Takım, Moldova'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu - Son Dakika

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