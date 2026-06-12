U19 ve U17 Kadın Milli Takımı\'nın Rakipleri Belli Oldu

U19 Kadın Milli Takımı ve U17 Kız Milli Takımı'nın, 2026-2027 sezonu UEFA Avrupa Şampiyonası 1. Turu'ndaki rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu Kadın Milli Takımlar İdari Sorumlusu Işık Özaydın'ın temsil ettiği kura çekiminde, UEFA Kadınlar U19 Avrupa Şampiyonası A Ligi 4. Grup'ta yer alan U19 Kadın Milli Takımı İsveç, Portekiz ve Finlandiya ile eşleşti.

Portekiz'in ev sahipliği yapacağı grup müsabakaları, 28 Kasım - 5 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Grup sonuncusu B Ligi'ne düşerken, diğer üç takım 2027 yılının ilk yarısında oynanacak 2. tur müsabakalarında A Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek.

UEFA Kadınlar U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Grup'ta yer alan U17 Kız Milli Takımı ise Andorra, Karadağ ve Ermenistan ile eşleşti.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı grup müsabakaları, 25 Ekim - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup birincileri ile en iyi grup ikincisi, A Ligi'ne yükselerek 2027 yılının ilk yarısında oynanacak 2. Tur müsabakalarına katılma hakkı elde edecek. - İSTANBUL