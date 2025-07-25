U19 Voleybol Milli Takımı Arjantin'e Yenildi

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında Arjantin'e 3-2 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan maçı, 25-21, 23-25, 22-25, 25-22 ve 12-15'lik setlerle kaybetti.
Grupta ikinci mağlubiyetini yaşayan milliler, üçüncü karşılaşmasında yarın saat 09.00'da Pakistan ile karşılaşacak.
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