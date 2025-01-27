U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Bosna Hersek\'i 9-1 Yenerek Şampiyonaya Galibiyetle Başladı

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U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 'nın ilk maçında Bosna Hersek'i 9-1 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğiyle düzenlenen 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman A Grubu müsabakaları bugün İstanbul'da başladı. U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Zeytinburnu Buz Adası'ndaki mücadeleyi milliler, 9-1 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın saat 20.00'de Çin Taipei ile karşı karşıya gelecek.