U20 Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek namağlup Avrupa şampiyonu olan U20 Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 CEV Avrupa Kadınlar U20 Voleybol Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı rakibi İtalya'yı 3-2 yenerek namağlup şampiyon olan U20 Kadın Milli Voleybol Takımımızı içtenlikle tebrik ederiz.

20 yaş altı düzeyinde Avrupa kadın voleybolunun en prestijli turnuvalarından birini zirvede tamamlayarak ülkemize yaşattığı bu büyük gurur için U20 Kadın Milli Voleybol Takımımıza teşekkür eder, gelecek turnuvalarda da üstün başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.