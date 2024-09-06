U20 Milli Takım Beraberlikle Başladı

Spor

U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig ilk maçında konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

U20 Elit Lig normal sezon ilk maçında Türkiye ile İngiltere, Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadelenin 20'nci dakikasında Poyraz Efe Yıldırım'ın penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. İngiltere bu gole 89'uncu dakikada Dominic Ballard ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından iki takım da Elit Lig'e 1 puan ile başlamış oldu.

U20 Milli Futbol Takımı, U20 Elit Lig'deki sıradaki maçında 10 Eylül Salı günü Çekya'ya konuk olacak. İngiltere U20 takımı ise 10 Eylül Salı günü Romanya'yı ağırlayacak.