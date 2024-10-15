U20 Milli Takım Polonya'ya 4-2 Yenildi

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20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'deki 4. maçında deplasmanda Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lomza şehrindeki Mosir Stadı'nda yapılan maçta millilerin gollerini 21. dakikada Jordan Majchrzak kendi kalesine ve 40. dakikada penaltıdan Arda Süne attı.

Polonya'nın gollerini ise 6. dakikada Jan Ziolkowski, 12. dakikada Wiktor Nowak, 47. dakikada Dariusz Stalmach ve 69. dakikada penaltıdan Jan Zuberek kaydetti.

20 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Lig'deki 4 maç sonunda ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan toplayabildi.